Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa-DG Sivasspor maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig’in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.30’da oynanacak olan Kasımpaşa - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Kasımpaşa - Sivasspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Cemil Tunç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.