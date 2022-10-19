Kasımpaşa Kayserispor maçını M.Kürşad Filiz yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 11’inci haftanın hakemlerini açıkladı. Federasyon tarafından, “Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi” açıklamasında bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre oynanacak olan müsabakalar ve görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı:

Fenerbahçe -Başakşehir (Zorbay Küçük)

Trabzonspor - Sivasspor (Abdulkadir Bitigen)

Galatasaray -Alanyaspor (Ali Palabıyık)

Hatayspor - Beşiktaş (Kadir Sağlam)

Antalyaspor-İstanbulspor (Ümit Öztürk)

Ümraniyespor-Karagümrük (Mert Güzenge)

Adana Demirspor-Konyaspor (Hüseyin Göçek)

Giresunspor-Ankaragücü (Suat Arslanboğa)