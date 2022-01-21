Kasımpaşa ile Kayserispor maçını yönetecek hakem açıklandı

.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 23’üncü hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri belirledi. Ligde son 6 maçtır kaybetmeyen Kayserispor’un deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını Halil Mutlu Meler’in yöneteceği açıklandı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay oldu. Halil Umut Meler son olarak, Kayserispor'un Antalya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

Kasımpaşa Yukatel Kayserispor mücadelesi, 23 Ocak Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak. Bu maç öncesi Kayserispor 31 puanla ligin 9’uncu sırasında bulunurken, rakibi Kasımpaşa ise 24 puanla 15’inci sırada yer alıyor.