Kasımpaşa ile Kayserispor maçını yönetecek hakem açıklandı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek

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  • 21.01.2022 16:01
  • Güncelleme: 21.01.2022 16:01
Kasımpaşa ile Kayserispor maçını yönetecek hakem açıklandı

.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 23’üncü hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri belirledi. Ligde son 6 maçtır kaybetmeyen Kayserispor’un deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını Halil Mutlu Meler’in yöneteceği açıklandı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay oldu. Halil Umut Meler son olarak, Kayserispor'un Antalya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti. 

Kasımpaşa Yukatel Kayserispor mücadelesi, 23 Ocak Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak. Bu maç öncesi Kayserispor 31 puanla ligin 9’uncu sırasında bulunurken, rakibi Kasımpaşa ise 24 puanla 15’inci sırada yer alıyor.

BGC

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