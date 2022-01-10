Kasaplar Odası'na Bayırbaş güven tazeledi

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Genel Kurulunda mevcut Başkan Mustafa Bayırbaş güven tazeledi.

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  • 10.01.2022 19:29
  • Güncelleme: 10.01.2022 20:25
Kasaplar Odası'na Bayırbaş güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Genel Kurulunda mevcut Başkan Mustafa Bayırbaş güven tazeledi.

Bugün Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) yapılan genel kurula KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası üyeleri, oda başkanları ve başkan adayları katıldı.

Mustafa Bayırbaş genel kurulda 81 oy ile yeniden başkan seçilirken, rakibi Osman Şahin’e ise sandıktan 54 oy çıktı.

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İHA

Kayseri Gündem
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