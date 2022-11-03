Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

Şehrin trafiğini rahatlatacak şekilde yol çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas yolu üzerinde devam eden bağlantı yollarını inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

PAYLAŞ
  • 03.11.2022 15:25
  • Güncelleme: 03.11.2022 16:01
Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şehrin trafiğini rahatlatacak şekilde yol çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas yolu üzerinde devam eden bağlantı yollarını inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yaya yolu ve yol çalışmaları için kış gelmeden çalışmaların hızlandığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi olarak yazdan kalma günleri çalışmalar için en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kaldırım ve yol konusunda çok hassasız. Bu konuda arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarım hakikaten güzel bir çalışma içerisindeler. Burada otoparkıyla, kaldırımıyla, yeşil alanıyla güzel bir çalışma yapılıyor. Aynı zamanda buranın devamında Kayseri’nin trafiğini bir nebze de olsa rahatlatacak Üniversitenin girişinden yani Maya Göz Hastanesi’nin bulunduğu yerden Teknopark’a doğru askeriye ile üniversite arasında çok güzel bir yolu açıyoruz. İnşallah yazın açılışını hep birlikte yapacağız. Bu sayede özellikle hem Kartal Bulvarı’ndan hem Talas Bulvarı’ndan hem de Hulusi Akar’ın trafik yükünü azaltarak Aşiyan Bulvarı’na ve oradan da Talas ve Sivas Caddesi’ne bağlantı yolu daha rahatlamış olacak. Dolayısıyla şehrin trafiğini rahatlatacak şekilde çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar hayırlı olsun. Cenabı Allah kaza bela vermesin" dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
LPG'nin ardından benzine de zam bekleniyor

LPG’nin ardından benzine de zam bekleniyor

Hacılar Erciyesspor ve Talasgücü Belediyespor yenilgi görmedi

Hacılar Erciyesspor ve Talasgücü Belediyespor yenilgi görmedi

Talas'tan Azerbaycan'a kardeşlik köprüsü

Talas'tan Azerbaycan'a kardeşlik köprüsü

Öğrencilerden kuyumcuları kıskandıran takılar

Öğrencilerden kuyumcuları kıskandıran takılar

Kayseri'de bir ilk: yer fıstığı üretildi

Kayseri'de bir ilk: yer fıstığı üretildi

9 bin 600 işçinin yemek ücretleri net 55 TL oldu

9 bin 600 işçinin yemek ücretleri net 55 TL oldu

Çok Okunanlar
1
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

2
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

3
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

4
Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

5
Kayseri Kitap Fuarı'na 300'den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

6
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

DAHA FAZLA
KAYMEK, çiftleri 'Evet' demeden önce buluşturacak

KAYMEK, çiftleri ‘Evet’ demeden önce buluşturacak

YRP'li Önder Narin: Partimiz iktidara hazır

YRP’li Önder Narin: Partimiz iktidara hazır

Turkovac mucidinin ismini taşıyacak yol 2022 yılı bitmeden açılacak

Turkovac mucidinin ismini taşıyacak yol 2022 yılı bitmeden açılacak

Ümit Özdağ Kayseri'ye geliyor

Ümit Özdağ Kayseri’ye geliyor

Başkan Şahin'den taciz iddiasına yanıt

Başkan Şahin’den taciz iddiasına yanıt