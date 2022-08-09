Karpuz kamyonuna çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Kayseri'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karpuz yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücü İbrahim Adalı (30), yaşamını yitirdi.
- 09.08.2022 11:07
- Güncelleme: 09.08.2022 11:14
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kaza, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İbrahim Adalı (30), karpuz taşıyan kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü İbrahim Adalı’nın yaşamını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası Adalı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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