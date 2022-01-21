Karne almaya giden öğrenciye otomobil çarptı

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinandemokrasi Mahallesi’ne meydana geldi. Okulların ara tatile girmesiyle karnesini almak için okula giden 12. Sınıf öğrencisi E.İ.K.’ye okul çıkışında otomobil çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.İ.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.