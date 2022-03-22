'Karmakarışık' tiyatro oyununa sayılı günler kaldı

Bir bakanın başından geçenlerin esprili şekilde anlatıldığı 'Karmakarışık' tiyatro oyununun sahne almasına sayılı günler kaldı. 

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  • 22.03.2022 19:43
  • Güncelleme: 22.03.2022 19:45
'Karmakarışık' tiyatro oyununa sayılı günler kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bir bakanın sekreteriyle buluşması ve sonrasında yaşanan olayların anlatıldığı “Karmakarışık” tiyatro oyunu, 26 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Komedi tadında oyunun sahnelenmesine sayılı günler kala yönetmen Aytekin Aydoğan, oyun hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda tiyatro oyununun başkarakterini de canlandıran Aydoğan, “Tiyatro oyunumuzun sahibi Ray Cooney isimli oyun yazarına aittir. Oyunumuz bir bakanın otel odasında sekreter ile bir gece geçirmek için buluşmasıyla başlıyor. Bir dedektifin ortaya çıkıp işlerin karışmasıyla devam ediyor. Her defasında farklı bir karmaşa oluyor. Karmaşık bir hal alıyor. Oyun içine farklı karakterler dahil oluyor. Bu durum içerisinde olaylardan kurtulma yolları aranıyor. Son derece keyifli ve hareketli bir oyun. Güzel olacağını düşünüyoruz” dedi. 

Oyunun seyirciye geçmesi için bol bol prova yaptıklarını anlatan Aydoğan, “En güzel günlerde hazırlıklarımızı yapıp komik bir oyunla seyircilerimizin karşısına çıkacağız. Bilet satış noktalarından biletlerimize ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Tiyatro oyuncularından Abdulkadir Korkmaz da oyunla ilgili şunları kaydetti: “Kayseri sahne tiyatrosunda bu ikinci oyunumuz. Bu oyunumuz bomba gibi geliyor. Her prova ayrı eğlenceli, bol kahkahalı bir şekilde geçiyor. Seyircilerimizi de aynı şekilde güldüreceğimizi düşünüyoruz. Oyunumuza herkesi bekliyoruz.”

1ha

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