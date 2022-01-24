Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor

Kangal'da sağlık ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşamadığı hastaya iş makinelerinin çalışmasıyla ulaşıldı.

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  • 24.01.2022 23:57
  • Güncelleme: 24.01.2022 23:57
Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kangal’da sağlık ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşamadığı hastaya iş makinelerinin çalışmasıyla ulaşıldı.

Sivas’ın Kangal ilçesi Sarıpınar köyünde yaşayan 20 yaşındaki Berna Yıldırım kronik hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. Ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan sağlık ekipleri köy yolunun kar nedeniyle kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Kangal İlçe Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaşılarak, İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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