Karla kaplı yollarda sağlık çalışanları hastaya ulaşmak için seferber oldu

Kayseri'de sağlık ekipleri, kentte etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde hastalara ulaşmak için seferber oldu.

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  • 11.03.2022 15:52
  • Güncelleme: 11.03.2022 16:14
Karla kaplı yollarda sağlık çalışanları hastaya ulaşmak için seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de sağlık ekipleri, kentte etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde hastalara ulaşmak için seferber oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son 22 yılın Mart ayında en yoğun kar yağışını alan kentte çalışmalarını aralıksız sürdüren 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı ekipler, hastalara ulaşmak için seferber oldu. Kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Develi İlçesi’nde hastalara ulaşmak için üstün gayret sarf eden kadın ambulans görevlileri de, olumsuzluk yaşanmaması için ambulans lastiklerine zincir taktı.

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İHA

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