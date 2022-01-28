Kardan temizlenen kaldırımlara halı serildi

Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Büyükşehir temizlik ekipleri de günlerdir kar temizliği yapıyor. Ekipler, kardan temizlenen ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bazı cadde ve sokaklarda önlem almaya devam ediyor.

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan kaldırımlarda vatandaşların zarar görmemesi için halı serilmeye başladı. Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı ve Bankalar Caddesi’ndeki kaldırımlar halıyla kaplandı.

Vatandaşlar serilen halı sonrası, kaldırımlarda daha güvenli şekilde yürümeye başladı.