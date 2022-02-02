Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan hasta için harekete geçen 112 ekipleri hastaya paletli ambulans ile ulaştı.
- 02.02.2022 16:53
- Güncelleme: 02.02.2022 16:53
Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Kayaaltı Mahallesi’nde yaşayan N.Y. rahatsızlandı. Pınarbaşı İlçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede rahatsızlanan N.Y.’nin yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgeye ilçede bulunan paletli ambulans ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgede yaptıkları ilk müdahalenin ardından N.Y’yi zorlu arazi koşullarına rağmen Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne naklederek tedavi altına aldı.
Kurumsal Haber
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