Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

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  • 19.01.2022 01:04
  • Güncelleme: 19.01.2022 01:04
Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Karayolları ekipleri herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için Nevşehir genelinde 21 araçla görev yapıyor. Kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan ekipler özellikle tipi bulunan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri özellikle Kayseri-Kırşehir karayolunun Nevşehir sınırlarında olan bölge ile Nevşehir- Kayseri, Nevşehir-Aksaray ve Nevşehir Niğde karayolunu açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasında çektikleri görüntüleri basın mensuplar ile paylaşırken, Nevşehir’de kapalı yol olmadığı bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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