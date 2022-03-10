Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

Nevşehir'de etkili olan etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri şehir içi yollarda ve yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

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  • 10.03.2022 14:33
  • Güncelleme: 10.03.2022 14:33
Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de etkili olan etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri şehir içi yollarda ve yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir’de beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlarken ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ekipleri harekete geçti. Karla mücadele ekipleri, yağış ile birlikte şehir içi ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tüm mahallelerde ve ana arterlerde kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise sabah erken saatlerden itibaren yaya kaldırımlarında kar temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Kar temizliği ve yollardaki tuzlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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