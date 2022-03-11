Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar, güne araçlarının üzerinde biriken karı temizlemekle güne başladı. Kayseri’deki tüm okulların tatil edilmesiyle birlikte yollarda trafik yoğunluğu yaşanmadı. Okulların tatil olduğunu öğrenen çocuklar ise kar yağışını fırsata çevirerek kar ile oyunlar oynadılar.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kayseri Erkilet Havaalanı’nda da yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlar ertelendi. Bazı uçaklarda yolcular uçağa alındıktan sonra geri indirildi.