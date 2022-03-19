Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı Erciyes'te başladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlen Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes'te başladı.

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  • 19.03.2022 14:55
  • Güncelleme: 19.03.2022 18:42
Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı Erciyes'te başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlen Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes’te başladı.

CEV tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı, Erciyes Kayak Merkezi’nde start aldı. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadele ettiği organizasyon 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleşiyor. Avrupa Kupası’na İsviçre, Belçika, Fransa, İsviçre, Romanya İtalya, Macaristan, Polonya ve Türkiye’den 7 kadın ve 11 erkek erkek olmak üzere 18 takım katıldı. Takımlar arasındaki oyunlar 19 Mart Cumartesi günü sabah 09.30’da üç sahada başlayıp, akşama kadar devam etti.

Yarın saat 10.00’dan itibaren erkeklerde ve kadınlarda çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak. Finale kalan takımlar, saat 13.00’te karşı karşıya gelecek.

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İHA

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