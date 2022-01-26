Kar kalınlığı 40 santimi geçti

Nevşehir kent merkezinde gece boyunca etkili olan yağış ile birlikte kar kalınlığı 44 santime ulaştı. Son yılların Ocak ayındaki en yoğun kar yağışının yaşandığı şehirde son 24 saatte metre kareye 16 kilogram yağış düştü.

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  • 26.01.2022 10:41
  • Güncelleme: 26.01.2022 10:41
Kar kalınlığı 40 santimi geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir kent merkezinde gece boyunca etkili olan yağış ile birlikte kar kalınlığı 44 santime ulaştı. Son yılların Ocak ayındaki en yoğun kar yağışının yaşandığı şehirde son 24 saatte metre kareye 16 kilogram yağış düştü.

Nevşehir’de hafta sonu başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle dün gece şiddetini arttıran yağış sonrası şehir merkezindeki kar kalınlığı 44 santime ulaşırken yüksek kesimlerde 60 santimi aştı. Son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarının 16 kilogram olarak ölçüldüğü Nevşehir’de yağışın bu gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yoğun çaba sarf eden Nevşehir Belediyesi ise kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ana arterlerin açık tutulması için çaba sarf eden belediye ekipleri, yaya kaldırımlarının temizlenmesi için de çok sayıda iş makinesi ve personel ile saha da görev yapıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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