Kapalı mahalle yolu kalmadı

Merkezde ve tüm ilçelerde gece, gündüz demeden fedakârca karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle son 48 saatte 14 ilçede kapanan 670 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı.

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  • 25.01.2022 16:34
  • Güncelleme: 25.01.2022 16:34
Kapalı mahalle yolu kalmadı

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

14 İLÇEDE 670 MAHALLE YOLU AÇILDI

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla 33, Bünyan 34, Develi 63, Felahiye 11, İncesu 6, Kocasinan 25, Özvatan 7, Pınarbaşı 203, Sarıoğlan 22, Sarız 69, Talas 8, Tomarza 98, Yahyalı 71, Yeşilhisar ilçesinde 20 mahalle yolu olmak üzere toplam 670 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan mahalle yolu kalmazken, kırsal mahalle yollarında temizleme ve yol genişletme çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu 48 saatte 5 bin 360 kilometrelik yol ağında 670 mahalle yolu ulaşıma açılırken, 20 Aralık’tan bugüne kadar 15 bin 704 kilometrelik yol ağında bin 963 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.

Kurumsal Haber

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