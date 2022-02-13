Kapalı Kale'den yayıncı kuruluşlara tepki

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig’de başarılı sonuçlara imza atıyor. Kupada Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan sarı kırmızılı ekip, ligde ise Galatasaray ile İstanbul’da berabere kaldı. Oynanan maçların ardından Yukatel Kayserispor Taraftar Grubu Kapalı Kale, yayıncı kuruluşlara tepki gösterdi. Taraftarlar, maçların izleyenlere taraflı aktarıldığını ifade ettiler. Kapalı Kale’nin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, " Müsabakalarında saha içinde her ne kadar eşit şartlarda olduğunu düşünsek dahi karşılaşmaları bizlere ulaştıran yayıncı kuruluşların seçmiş olduğu spiker, maç içi ve maç sonu yorumlarında vermiş oldukları ifadeler ve tepkiler ile tüm futbol ve kamuoyu şahit olmuştur. Anadolu şehirlerinde daha kısıtlı imkanlar ile şehirlerin takımını destekleyen milyonlarca taraftar adeta yok hükmünde sayıldı" denildi.