Kapadokya'yı gezen öğrenciler hayran kaldı

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'yı gezen öğrenciler, bölgeye hayran kaldı.

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  • 14.05.2022 12:56
  • Güncelleme: 14.05.2022 12:56
Kapadokya'yı gezen öğrenciler hayran kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’yı gezen öğrenciler, bölgeye hayran kaldı.

Okulların kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri yurt gezilerinin gözde mekanlarından olan Kapadokya’ya son iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan öğrenci turları bu yıl artarak devam ediyor. Sıcak hava balonlarının yanı sıra tarihi ve kültürel yapılarıyla insanları mest eden Kapadokya bölgesine gelen öğrenciler, ileride gönüllü turizm elçisi olacaklarını söylediler. Bölgeyi gezen 10. sınıf öğrencisi Ecrin Bolu, “Kapadokya çok güzel. Her yerin altında bir tarih yatıyor” derken, balona binen öğrencilerden Ayşe Betül Türkoğlu da, "Servis bizi saat üç buçukta aldı. Balonların hazırlanmasını bekledik. Daha sonra bir saat Kapadokya’yı havadan gezdik” dedi.

Kapadokya’ya ikinci kez geldiğini söyleyen Halime Ebrar, “Kapadokya’ya daha önce de gelmiştim. Kapadokya’yı çok sevdim. Peribacaları çok güzel. Kapıları küçücük. İçinde bir sürü şey var. Döndüğümde buraları büyüleyici bir yer diye anlatırım. Her yerin ayrı bir hikâyesi var” şeklinde konuştu.

Bölgede öğrenci gruplarının yoğun olduğunu söyleyen Turist Rehberi Sevda Aksoy, bu hareketliliğin mayıs ve haziran aylarında devam edeceğini kaydetti. Aksoy, “Yerli turistlerin kültür turizmine olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Haziran ayının da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Son dönemlerde öğrenci gruplarımız da Kapadokya’ya yoğun ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İHA

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