Kapadokya'ya ziyaretçi akını devam ediyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki turizm merkezi Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini bu yılın Ocak-Ekim dönemindeki ziyaretçi sayısı 3 milyon 627 bin 940 kişiye ulaştı.

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  • 03.11.2022 10:47
  • Güncelleme: 03.11.2022 10:47
Kapadokya'ya ziyaretçi akını devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki turizm merkezi Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini bu yılın Ocak-Ekim dönemindeki ziyaretçi sayısı 3 milyon 627 bin 940 kişiye ulaştı.

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirlerinin yanı sıra ilginç vadileri ve sıcak hava balonları ile dünyaca ünlü Kapadokya bölgesini 2022 yılının ilk 10 ayında 3 milyon 627 bin 940 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ekim ayında ise bölgedeki müze ve ören yerlerini 510 bin 947 ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ekim ayında 147 bin 576 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi en çok ziyaret edilen ören yeri oldu. Zelve-Paşabağları Ören Yeri yerini 123 bin 690 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken Hacıbektaş müzesini 65 bin 800, Kaymaklı Yer Altı şehrini 64 bin 439, Derinkuyu yer altı şehrini ise 39 bin 998 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya’yı tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "Altın yıl" olarak kabul edilen 2019’un ilk 10 ayında 3 Milyon 292 Bin 109, aynı yılın ekim ayında ise 389 bin 719 turist ziyaret etmişti.

İHA

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