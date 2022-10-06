Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Bundan bin yıl önce batılılar bizim masallarımızı çevirip kendilerine uyarlamışlardı. Ondan sonra biz onlarınkini çevirip kendimize uyarlamaya başladık. Artık öyle bir zaman geldi ki; onlar tekrar bizim üretimimiz olan masalları, öyküleri, hikayeleri, hikmetleri kendileri çevirip kendilerine uyarlamak durumunda kalacaklar” dedi.

Kapadokya Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ’Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali’ başladı. Festivalin açılışına Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Alman Enstitüsü Ankara Müdürü Dr. Friedrich Dahlhaus, Fransız Enstitüsü Müdürü Sophie Gauthier ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çocuk kitaplarının sergilendiği festivalde ayrıca, atölye çalışmaları, uygulamalı etkinlikler, okuma ve okuduğunu anlama alışkanlığını kazandırma, kitaplara erişebilirlik, çocuklar için demokratik bilinç ve barış kültürünün geliştirmeyi ve desteklemeyi hedefleyen çalıştaylar düzenlenecek. Festival hakkında bilgi veren Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Ali Karasar; “Kapadokya Üniversitesi olarak ilkini bundan 3 yıl önce düzenlemiş olduğumuz uluslararası çocuk kitapları festivalini düzenliyoruz. Bu festival bizim için çok önemli. Çünkü yüzlerce yerli ve yabancı yazarın hazırlamış olduğu birbirinden güzel çocuk kitaplarının, resimli resimsiz farklı yaş gruplarına göre kitapları burada bulmak mümkün. Ürgüp’teki çocuklarımızın, Nevşehir’deki çocuklarımızın, İç Anadolu’daki çocuklarımızın ulaşabileceği ve görebileceği atölyelerle beslenmiş bir festival. Bu tür festivaller Ankara’da, İstanbul’da hatta hatta batılı başkentlerde; Berlin’de Londra’da bulmak çok zor. Bu festival sadece kitaplarla sınırlı değil. Üç gün boyunca 50’den fazla atölye çalışması yapılıyor. Bu atölye çalışmalarında çocuklara çizim dersleri, müzik dersleri, drama dersleri, İngilizce dersleri, yabancı dil öğrenme teknikleri ve kendi hikayelerini oluşturabilme yazabilme ve anlatabilme teknikleri öğretiyor. Kapadokya Üniversitesi öncülüğünde yapılan ve pek çok yerli ve yabancı paydaşın desteklediği bu faaliyet bence bölgemiz açısından tarihe geçecek bir festivaldir” şeklinde konuştu.

Karasar konuşmasını; "Bu festivale Almanya’dan katılan bir yazarımız ve bir çizerimiz var. İsviçre’den katılım var, Fransa’dan katılım var. Onların desteklediği bazı yayınevlerimiz var. 150 senedir Türkiye’de pek çok batılı masal kitabı, öykü kitabı Türkçeye çok dikkatsizce tercüme edilmişti. Şimdi bunların çok daha dikkatlice tercüme edildiği ve çok daha güzel görsellerle desteklenen yayınlarımız mevcut. Bunları Ankara’da İstanbul’da veya herhangi bir yerde tek bir kitapevinde bulunmak mümkün değil. Bu kitapların hepsini bir araya getirmek bence en önemli konulardan biri. Geçmişte hep yabancı yazarların çocuk kitapları okutulurdu. Bugün çok fazla yerli yazarlarımız da var. Kendi değerlerinizde var. Bundan bin yıl önce batılılar bizim masallarımızı çevirip kendilerine uyarlamışlardı. Ondan sonra biz onlarınkini çevirip kendimize uyarlamaya başladık artık öyle bir zaman geldi ki; onlar, tekrar bizim üretimimiz olan masalları öyküleri hikayeleri hikmetleri kendileri çevirip kendilerine uyarlamak durumunda kalacaklar” şeklinde konuştu.