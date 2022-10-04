Kapadokya tüm zamanların rekorunu kırdı

Kapadokya'da bulunan müze ve ören yerlerini 2022'nin ilk 9 ayında 3 milyon 116 bin 993 yerli ve yabancı turist ziyaret ederek, tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı ve 'Altın Yıl' olarak kabul edilen 2019'un aynı dönemini geride bıraktı.

PAYLAŞ
  • 04.10.2022 12:13
  • Güncelleme: 04.10.2022 12:13
Kapadokya tüm zamanların rekorunu kırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya’da bulunan müze ve ören yerlerini 2022’nin ilk 9 ayında 3 milyon 116 bin 993 yerli ve yabancı turist ziyaret ederek, tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı ve ’Altın Yıl’ olarak kabul edilen 2019’un aynı dönemini geride bıraktı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesini Eylül ayında 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu yılın ilk 9 ayında ise Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 3 milyon 116 bin 993’e ulaştı. ‘Altın Yıl’ olarak kabul edilen 2019 yılının aynı döneminde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 380 bin 12 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. 2019 yılında ize Kapadokya bölgesini 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turist sayısı ile tüm zamanların rekoru kırılarak altın yıl ilan edilmişti.

Açıklanan rakamlardan sonra Kapadokya Bölgesi 2022’nin ilk 9 ayında 3 milyon 116 bin 993 ziyaretçi sayısı ile 2019 yılını geride bıraktı. Kapadokya Bölgesinde en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi 762 bin 666 kişi ile birinci sırada yer alırken, 737 bin 379 ziyaretçi sayısı ile Zelve Ören yeri izledi.

Hacıbektaş Müzesini 584 bin 462, Kaymaklı Yer Altı şehrini 395 bin 17, Derinkuyu Yer altı şehrini 258 bin 129, Özkonak yer altı şehrini 160 bin 738 ve Karanlık Kiliseyi de 126 bin 383 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne 'turistik' dokunuşlar

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne 'turistik' dokunuşlar

Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı

Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı

Kocasinan Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'

Kocasinan Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'

Suçüstü yakalanan 3 kişiye 'yasa dışı av' cezası

Suçüstü yakalanan 3 kişiye ‘yasa dışı av’ cezası

Şehit Ayşegül Pürnek'in ismi parka verilecek

Şehit Ayşegül Pürnek’in ismi parka verilecek

1914 yılına ait tarihi belge, Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

1914 yılına ait tarihi belge, Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adınıza kayıtlı mobil hatları e-Devlet'ten öğrenebilirsiniz

Adınıza kayıtlı mobil hatları e-Devlet’ten öğrenebilirsiniz

Hüseyin Akay: 'Pancar alım fiyatı makul, saksıya bile ekim yapmak isteyenler olacak'

Hüseyin Akay: “Pancar alım fiyatı makul, saksıya bile ekim yapmak isteyenler olacak”

DAHA FAZLA
Talas'ta, hayvan mezarlığı kurulacak

Talas’ta, hayvan mezarlığı kurulacak

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'nin en yeşil Millet Bahçesi'ni oluşturuyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'nin en yeşil Millet Bahçesi'ni oluşturuyoruz'

Anaokulu öğrencileri hayvan sevgisiyle yetişiyor

Anaokulu öğrencileri hayvan sevgisiyle yetişiyor

Eylül'de yine dolu dolu Melikgazi

Eylül'de yine dolu dolu Melikgazi

Suriyeli ve Şanlıurfalı tarım işçilerinin kavgası kameraya yansıdı

Suriyeli ve Şanlıurfalı tarım işçilerinin kavgası kameraya yansıdı