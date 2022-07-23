Kapadokya'da görsel şölen devam ediyor

UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan ve önemli kültür turizmi merkezi olan Kapadokya bölgesinde yapılan 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde (BALONFEST 2022) sıcak hava balonları gökyüzünü süslemeye deva ediyor. 12 farklı ülkeden gelen 16 figürlü balonlar Kapadokya semalarını süsledi.

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  • 23.07.2022 09:14
  • Güncelleme: 23.07.2022 09:14
Kapadokya'da görsel şölen devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan ve önemli kültür turizmi merkezi olan Kapadokya bölgesinde yapılan 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali’nde (BALONFEST 2022) sıcak hava balonları gökyüzünü süslemeye deva ediyor. 12 farklı ülkeden gelen 16 figürlü balonlar Kapadokya semalarını süsledi.

Sabahın erken saatlerinde Nevşehir’in Göreme beldesinde 154 sıcak hava balonu ile birlikte havalanan figürlü balonlar izleyenleri mest etti. Bu ana şahitlik etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kapadokya’nın çeşitli vadilerine çıkarak bu ana şahitlik etti. Pasha Ballon firması tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali, 3. gününde de sabahın ilk ışıkları ile beraber başladı. İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye’den 16 farklı figürdeki balonlarla beraber havalanan 154 sıcak hava balonu, gökyüzünü renklendirdi. Yerli ve yabancı birçok turistin hem izlemek hem de sıcak hava balonlarına binmek için geldiği Kapadokya’nın semaları, balonlar ile doldu. Görsel şöleni fotoğraflayan vatandaşlar, sıcak hava balonlarını seyrederek unutulmaz bir gün yaşadı.

Sıcak hava balonlarına binen turistler de bu görsel şölene havadan eşlik etti. 3. Kapadokya Balon festivali bugün akşam saatlerinde Paraşüt gösterileri, Night Glow, ses, ışık gösterilerinin yanı sıra Edis ve Ozan Doğulunun sahne alacakları açık hava konserleri ile devam edecek.

İHA

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