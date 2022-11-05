Kapadokya'da balonlar LÖSEV için havalandı

Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları LÖSEV pankartları ile havalandı.

2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemili Çocuklar haftası nedeniyle Kapadokya bölgesinde havalanan Sıcak Hava Balonları Lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için LÖLEV pankartları ile havalandı.

Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler 2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemili Çocuklar haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Dinler “Kapadokya olarak bireysel de bağışçısı olduğum LÖSEV için tüm balonlarımız pankartlarla havalandı. Biz de bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalık haftasına katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Lösevli çocuklarımıza acil şifalar dileriz, yanlarındayız "dedi.