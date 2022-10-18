Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması nedeniyle meydana gelen kazada İspanya uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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  • 18.10.2022 10:50
  • Güncelleme: 18.10.2022 10:50
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması nedeniyle meydana gelen kazada İspanya uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazanın ardından Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İspanya uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklanırken kazanın beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah 07:25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08:50’de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İHA

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