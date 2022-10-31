Kapadokya'da 'TOGG' sevinci

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un renklerinden birine 'Kapadokya' isminin verilmesi Kapadokya'da sevinçle karşılandı.

PAYLAŞ
  • 31.10.2022 12:48
  • Güncelleme: 31.10.2022 12:48
Kapadokya'da 'TOGG' sevinci
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un renklerinden birine “Kapadokya” isminin verilmesi Kapadokya’da sevinçle karşılandı.

Türkiye’nin ve dünyanın önemli kültür turizm merkezlerinin başında gelen ve UNESCO tescilli tarihi ve turistik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Kapadokya Bölgesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla birlikte başka bir gurur daha yaşanıyor. Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli otomobil firması TOGG, açıkladığı lansman renklerinde Kapadokya’ya da yer verdi. Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peribacalarının toprak ve kum beji renginin TOGG’a verilmesi Kapadokya turizminin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Teyfik Ölmez, "TOGG gerçekten çok güzel bir araba. Daha önce bu aracı görme ve inceleme şansım oldu. Bu aracın inanılmaz bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. Araca uyarlanan çok güzel renkler ve isimler var ama bunların içerisinde çok güzel bir renk var ki o rengin adı da Kapadokya oldu. Düşünün ki Kanada’da bir aile ürettiğimiz Kapadokya rengindeki bu otomobili aldı ve biniyor. Araç muhteşem, aracın rengi de muhteşem. Bu durum Kapadokya’nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak” dedi.

"Düşüneni anlından öpüyorum”

KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Bunu düşünen, bu ismi veren herkesi tebrik ediyorum. Hakikaten çok ciddi bir iş yapmış. Bunu düşünen ve yapanlara teşekkür ediyorum. O kişileri anlından öpmek isterim. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Ölmez ayrıca, dernek olarak da Kapadokya rengindeki TOGG’u satışa çıktığında almayı düşündüklerini de belirtti.

"Hayatımıza renk katacak"

TOGG’a verilen isimden dolayı bölge olarak mutlu olduklarını belirten Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici de TOGG’un Kapadokya’yı dünyaya bir kez daha tanıtacağını belirterek, "Yerli ve milli otomobilimiz TOGG hayırlı olsun. Gerçekten Türkiye için büyük bir atılım. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ile birlikte piyasaya çıkması bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Akıllı cihaz diye tabir edilen bu araç hayatımıza farklılık katacak. Kapadokya isminin TOGG üzerinde kullanılması hem Avrupa’da hem de dünyada büyük bir etki uyandıracaktır. Bu da bölgemiz açışından ciddi bir reklam ve tanıtım kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Fenerbahçe’nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Vatandaşlar Narkotik Suçlarla İlgili Bilgilendirildi

Vatandaşlar Narkotik Suçlarla İlgili Bilgilendirildi

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

DAHA FAZLA
Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Başkan Narin, Kayseri halkını 2'nci Olağan Kongre'ye davet etti

Başkan Narin, Kayseri halkını 2’nci Olağan Kongre’ye davet etti

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı