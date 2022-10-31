Kapadokya'da 'TOGG' sevinci

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un renklerinden birine “Kapadokya” isminin verilmesi Kapadokya’da sevinçle karşılandı.

Türkiye’nin ve dünyanın önemli kültür turizm merkezlerinin başında gelen ve UNESCO tescilli tarihi ve turistik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Kapadokya Bölgesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla birlikte başka bir gurur daha yaşanıyor. Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli otomobil firması TOGG, açıkladığı lansman renklerinde Kapadokya’ya da yer verdi. Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peribacalarının toprak ve kum beji renginin TOGG’a verilmesi Kapadokya turizminin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Teyfik Ölmez, "TOGG gerçekten çok güzel bir araba. Daha önce bu aracı görme ve inceleme şansım oldu. Bu aracın inanılmaz bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. Araca uyarlanan çok güzel renkler ve isimler var ama bunların içerisinde çok güzel bir renk var ki o rengin adı da Kapadokya oldu. Düşünün ki Kanada’da bir aile ürettiğimiz Kapadokya rengindeki bu otomobili aldı ve biniyor. Araç muhteşem, aracın rengi de muhteşem. Bu durum Kapadokya’nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak” dedi.

"Düşüneni anlından öpüyorum”

KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Bunu düşünen, bu ismi veren herkesi tebrik ediyorum. Hakikaten çok ciddi bir iş yapmış. Bunu düşünen ve yapanlara teşekkür ediyorum. O kişileri anlından öpmek isterim. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Ölmez ayrıca, dernek olarak da Kapadokya rengindeki TOGG’u satışa çıktığında almayı düşündüklerini de belirtti.

"Hayatımıza renk katacak"

TOGG’a verilen isimden dolayı bölge olarak mutlu olduklarını belirten Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici de TOGG’un Kapadokya’yı dünyaya bir kez daha tanıtacağını belirterek, "Yerli ve milli otomobilimiz TOGG hayırlı olsun. Gerçekten Türkiye için büyük bir atılım. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ile birlikte piyasaya çıkması bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Akıllı cihaz diye tabir edilen bu araç hayatımıza farklılık katacak. Kapadokya isminin TOGG üzerinde kullanılması hem Avrupa’da hem de dünyada büyük bir etki uyandıracaktır. Bu da bölgemiz açışından ciddi bir reklam ve tanıtım kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.