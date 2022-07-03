Kanyondaki kar kütleleri altında kalan 3 kişi kurtarıldı

Yahyalı ilçesinde treeking yapmak için gittikleri Aksu kanyonunda kar kütleleri altında kalan 1'i ağır 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurtarılan 3 kişi Yahyalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

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  • 03.07.2022 10:47
  • Güncelleme: 03.07.2022 10:47
Kanyondaki kar kütleleri altında kalan 3 kişi kurtarıldı

Yahyalı ilçesinde oturan 7 arkadaş treeking yapmak için Aladağlar mevkiinde bulunan karla ve buzla kaplı Aksu kanyonuna gitti. Burada kanyon arasında gezinti yapan 7 arkadaştan 3'ünün üzerine kar kütleleri düştü. 
Kütle düşmesi sebebiyle L.T isimli kişi yaralandı. Gezginlerden M.A.Ş.'nin başına düşen buz kütlesi sebebiyle çenesi ve dişi kırıldı. Yara almadan kurtarılan diğer gezginler Jandarma'dan yardım istedi. 

Olay yerine gelen Jandarma ve mahalle halkı mahsur kalan gençleri kurtardı. Yaralı 3 genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1ha

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