Kanuninin hediyesi, paha biçilemeyen kürenin içinde yumurta gizli

Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. Yüzyılda Sivas Divriği Ulucami'ye hediye etmek için özel olarak yaptırdığı, içinde deve kuşu yumurtası bulunan çini küre, Gök Medrese Vakıf Müzesinde sergileniyor .

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  • 30.05.2022 09:48
  • Güncelleme: 30.05.2022 09:48
Kanuninin hediyesi, paha biçilemeyen kürenin içinde yumurta gizli
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Kanuni Sultan Süleyman’ın 16. Yüzyılda Sivas Divriği Ulucami’ye hediye etmek için özel olarak yaptırdığı, içinde deve kuşu yumurtası bulunan çini küre, Gök Medrese Vakıf Müzesinde sergileniyor .

Sivas’ta Gök Medrese Vakıf Müzesinde sergilenen çini küre müzeye gelen ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor. 16 yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından Bursa’da çini ustalarına özel olarak yaptırılan eserin içerisinde deve kuşu yumurtası bulunuyor. Deve kuşu yumurtasının yaydığı koku örümcek ve benzeri küçük böcekleri bulunduğu ortamdan uzak tuttuğu için tarihi yapılarda kullanıldığı biliniyor. O dönemde Divriği Ulu Caminin tavanına asılan ve eşsiz motiflerle işlenen çini küre şimdilerde ise Gök Medrese Vakıf Müzesinde sergileniyor.

“İçerisinde bir deve kuşu yumurtası bulunuyor”

Sanat Tarihçi Yunus Sarıtaş, eserin görselliğinin yanında örümcek gibi böcekleri de uzak tuttuğunu belirterek, “Önünde bulunduğumuz çini küre 16 yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan bir eser. İçerisinde bir deve kuşu yumurtası bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Divriği Ulu Cami hediye edilmiştir. Divriği’ye getirilen bu küre caminin örtüsüne asılıyor ve içeresinde bulunan deve kuşu yumurtası sayesinde hem bir süs unsuru olarak aynı zamanda da yapı içerisinde bulunan örümceklerin yapıdan uzaklaşmasına ve örümcek ağlarının yapıyı kuşatmasına engel oluyor. Eser şu anda Gökmedrese Vakıf Müzesinde sergilenmektedir. 16 yüzyılda Osmanlının önemli bir çini merkezi olan Bursa’da yapılıyor” şeklinde konuştu.

İHA

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