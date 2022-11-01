KANKA Hastanesi'nde gen tedavisine başlanacak

Avrupa’da devam eden gen projesine ERÜ ünitesinin de dahil edilmesi için teklif geldi.

Gen tedavisi, genetik hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla hastaya DNA aktarımı yapılmasıdır. Son yıllarda gen tedavileri yaygınlaşmakta. Amerika’da 7 farklı hastalık için gen tedavisinin onaylandığını söyleyen KANKA Derneği Başkanı Profesör Dr. Musa Karakükçü, “Biliyorsunuz ki KANKA Derneği öncelikle hayırseverler ve sayın büyüklerimizin destekleriyle hastaneyi KANKA hastanesini bitirdi. Şu an burada 46 çocuğa kemik iliği yapılmış durumda. Pek çok çocukta kanser tedavisi görüyor. İnşallah çocukların bu hastanede sağlıklarına kavuşmaları için çalışıyoruz. KANKA’nın başka projeleri de var. Bildiğiniz gibi gen tedavileri son zamanlarda ciddi şekilde yaygınlaşıyor. Amerika’da 2021 yılında 7 tane hastalık için gen tedavisi onaylandı. Bunlar milyon dolarlık tedaviler. Gündemimiz olan SMA hastaları var. Onlarda içerisinde. Ve çok ciddi paralarla tedavileri yapılmak isteniyor. Bu iş daha da artacak. Dahada çok hastaya gen tedavisi çıkacak. Ve bunların fiyatları da oldukça yüksek olacak. O yüzden nasıl ki biz milli uçağımızı yapıyoruz. Nasıl ki biz milli SİHA yapıyoruz. Milli gen tedavilerine de girmek zorundayız. Bunları bağış kampanyalarıyla toplayıp, Amerika’ya göndermek ne kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘GEN TEDAVİLERİNİN ÇEKİRDEKLERİNİ KANKA İLE BİRLİKTE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE ATILACAK’

Gen tedavisi için çalışmalarını 2 yıldır sürdürdüklerini ve hızlı bir şekilde yol kat edileceğini dile getiren KANKA Derneği Başkanı Profesör Dr. Musa Karakükçü, “KANKA’nın projelerinden bir tanesi hem KANKA hastanesi hem de Erciyes Üniversitesinin içindeki gen kökü kullanılarak gen tedavilerini bir çekirdekte olsa başlangıç yapabilmek. Bunun için çalışmalarımız yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Biraz sıkıntılarımız oldu. Bu işte gecikmelerimiz oldu. İnşallah yeni yönetimimizle çok hızlı bir şekilde yol kat edeceğimizi umuyoruz. Yaklaşık 3 hafta önce burada bir toplantı düzenledik. Bu toplantıya yurt dışından dünyada ilk kez savunma sistemi olmayan bir çocuğa gen naklini yapan kişide Kayseri’ye geldi. Hastanemizi ve gen kökü gezdi. Onlardan bize bir teklif geldi. Avrupa’da devam eden bir gen projesinin içerisine bizim bu ünitemizin de dahil olmasını istediklerini söylediler. Bu kapsamdaki çalışmalarımız devam ediyor. Yakın dönemde Sağlık Bakanlığı ile görüştük. Onlarda destek verecekler. İnşallah gen tedavilerinin çekirdeklerini KANKA ile birlikte Erciyes Üniversitesinde atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.