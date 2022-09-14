Kanal borusu patladı, evleri su bastı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde kanal borusunun patlamasından dolayı vatandaşların evini su bastı. Evlerin geniş çapta maddi hasar gördüğü mahalle sakinleri, 1 haftadır kendilerine yardım eli uzanmasını bekliyor.

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  • 14.09.2022 15:38
  • Güncelleme: 14.09.2022 15:43
Kanal borusu patladı, evleri su bastı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi’nde kanal borusunun patlamasından dolayı vatandaşların evini su bastı. Evlerin geniş çapta maddi hasar gördüğü mahalle sakinleri, 1 haftadır kendilerine yardım eli uzanmasını bekliyor.

Geçtiğimiz hafta Kayseri Büyükşehir belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Yemliha mahallesinde kanal boru tamirat çalışması gerçekleştirildi. Sonrasında yaşananlar mahalle sakinlerini son derece üzdü. Mahalle sakinlerinden Ömer Edebalı, yaşananları özetlerken cep telefonu ile mahallenin son durumunu kayıt altına alarak, "KASKi boru, kanal çalışması yaptı. Sonrasında suyun birkaç gün açılmamasını istedi. Ancak mahalle muhtarı Ömer topal, 1 kademe açılması gereken suyu 3 kademe açtırmış. Böyle olunca da logarda ve boruda patlak oluşuyor ve sonrasında hem sokağı hem evleri su basıyor. Biz, belediyeyi, jandarmayı, KASKİ’yi aradık. Jandarma geldi tutanak tuttu ve gitti. Mahalle muhtarı, olayın üzerine eğilmiyor. Vatandaş perişan. Evleri su bastı. Yetkililer, bizim durumumuzu görmeli. Kaç gündür bir yetkilinin gelip bizlerin halini görmesini istiyoruz" dedi.

Edebalı ayrıca, günlerdir evin içerisindeki sulardan ötürü evlerin temellerinin oynadığı ve beyaz eşyaların adeta suyun içerisinde kaldığını da ifade etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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