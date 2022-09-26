Kamyonla getirilen makaronlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şehir dışından kamyonla getirilen boş makaronlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

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  • 26.09.2022 11:58
  • Güncelleme: 26.09.2022 12:14
Kamyonla getirilen makaronlar piyasaya sürülmeden yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şehir dışından kamyonla getirilen boş makaronlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, Adana’dan Kayseri’ye kamyon dolusu boş makaronun getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde düzenledikleri operasyonu ile kamyon durduruldu. Arama yapılan kamyonda piyasaya sürülmek için getirilen toplam 5 milyon adet boş makaron bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili 2 şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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