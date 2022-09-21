Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonun park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yanarak can verdiği kazaya ilişkin ilk duruşma görüldü. Duruşmada kazayı anlatan kamyonet sürücüsü, 'O an şoka girdim' dedi.

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  • 21.09.2022 17:24
  • Güncelleme: 21.09.2022 18:01
Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kamyonun park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yanarak can verdiği kazaya ilişkin ilk duruşma görüldü. Duruşmada kazayı anlatan kamyonet sürücüsü, “O an şoka girdim” dedi.

29 Temmuz’da ilçede bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, feci kazada H.B. ve N.K. yanarak can verdi.

"O an şoka girdim"

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sabık İ.S, avukatlar ve kazada hayatını kaybeden N.K.’nın yakınları salonda hazır bulunurken, kazada hayatını kaybeden H.B.’nin yakınları ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkemede kaza anını anlatan kamyonet sürücüsü İ.S., “Emniyet şeridinde ilerlerken araç bir anda durdu. Uyarıcı hiçbir şey yoktu. Aracın dörtlüsü bile yanmıyordu. Kaza biranda gelişti. O anda bende şoka girdiğim için otomobilin içerisindeki kişileri kurtaramadım. Sonrasında da LPG tankının patlamasıyla yangın çıktı” dedi. İ.S. ayrıca, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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İHA

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