Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı
- 25.03.2022 16:53
- Güncelleme: 25.03.2022 16:58
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Jandarma Dedektifleri JASAT ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.V., A.U. ve F.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.