Kalp ve damar sağlığına dikkat

Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Her yıl 125 bin kişi kalpten vefat ediyor' dedi.

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  • 11.04.2022 10:54
  • Güncelleme: 11.04.2022 11:15
Kalp ve damar sağlığına dikkat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Her yıl 125 bin kişi kalpten vefat ediyor” dedi.

Demirelli, "Kalp damar hastalıkları Dünya’da ölümün birinci nedenlerinden birisi. Ülkemizde de ölümlerin birinci nedeni kalp damar hastalıkları. Ülkemizde dünya milletlerine göre 10-15 yıl önce kalp damar hastalıklarına yakalanmaktayız. Dolayısıyla bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

“Yılda 125 bin kişi kalpten ölüyor”

Dünya’daki ölüm nedenlerinin başında kalp damar hastalıklarının birinci sırada geldiğini belirten Demirelli, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 300 Bin kişi kalp krizi geçiriyor. Bunlardan 125 Bin kişi ise hayatını kaybetmekte. Dolayısıyla ciddi bir sağlık problemi" şeklinde konuştu.

“Aşırı tuz tüketerek kendimizi zehirliyoruz”

Doç. Dr. Demirelli, sağlıksız beslenme konusuna da değinerek, sağlıksız beslenmenin de kalp damar hastalığını tetiklediğini vurguladı. Demirelli, "Kalp damar sağlığı genetik problemin yanı sıra ve sağlıksız beslenme ile yakın ilişkilidir. Kalp damar hastalığını sağlıksız yaşam, aşırı kilo alımı, aşırı tuz tüketimi, sigara, alkol ve kirli hava gelmektedir. Ülkemizde aşırı bir şekilde tuz tüketimi söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü günlük 5 gram tuz tüketimini önerirken; ülkemizde tuz tüketim oranı 15-16 gramın üstünde. Aslında biz aşırı tuz tüketerek kendimizi zehirliyoruz. Bu kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla ülkemizde hızlı bir şekilde tuz tüketimini azaltmamız gerekiyor" diye konuştu.

“Sigara ve alkol tüketimini bırakın”

Sigara, alkol ve aşırı kiloya da dikkat çeken Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, "Sigara da sağlığımızı olumsuz olarak etkiliyor. Bunun için sigaradan ve alkolden uzak durmamız gerekiyor. Aşırı kilo da maalesef toplumumuzda giderek artıyor. Eğer kalp ve damar sağlığını korumak istiyorsak mutlaka hastalarımızın kilolarını vermeleri gerekiyor. Yani kalp damar hastalığından korunmak için bütün risk faktörlerini ortadan kaldırsak, sağlık önerilerine uysak bile belli aralıklarla kalp damar sağlığı kontrollerini yaptırmak gerekiyor. O zaman daha erken tedbir alırız" ifadelerini kullandı.

“Haftada 3 gün 30 dakika egzersiz öneriyoruz”

Uyarılarını sıralayan Demirelli, sağlıklı yaşam önerilerini de sıralayarak, “Aslında bizler hayatımızda küçük değişiklikler yaparak kalp ve damar sağlığını koruyabilmekteyiz. Bunun için öncelikle hareketli bir yaşam tarzı öneriyoruz. Haftada 3 gün 30 dakika tercihen 5 gün düzenli olarak hafif tempoda egzersiz öneriyoruz. Sağlık problemi olmayanlar için ise orta tempoda egzersiz öneriyoruz. İkinci önereceğimiz husus ise sağlıklı beslenme. Kolesterolü yüksek, tuz oranı yüksek ve şeker oranı yüksek olan gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Daha çok Akdeniz iklimine uygun olan sebze ağırlıklı yemekleri tercih etmeliyiz. Ayrıca zeytinyağı, kabuklu kuruyemiş ve bol balık tüketimini öneriyoruz” dedi.

İHA

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