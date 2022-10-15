Kalp krizinden ölen polisin, vasiyeti yerine getirildi

 Mardin'de görevliyken evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Doğruel'in vasiyeti yerine getirildi. 

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  • 15.10.2022 17:56
  • Güncelleme: 15.10.2022 17:56
Kalp krizinden ölen polisin, vasiyeti yerine getirildi

Kayserili polis memuru Ahmet Doğruel (41) Mardin’de görevliyken dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Terörle mücadele ya da görevi başında olmadığı için şehit sayılmayan Doğruel’in, ölmeden önce yakınlarına ‘Ben nasıl ölürsem öleyim, beni şehitliğe defnedin’ yönünde vasiyet bıraktığı ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘oluru’ ile Doğruel’in Kayseri Asri Mezarlık içinde bulunan Polis Şehitliği’ne defnedilmesine karar verildi. 

Mardin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğruel’in naaşı, memleketi Kayseri’ye getirildi. Hulusi Akar Camii’nde cenaze merasimi düzenlendi. Cenaze merasimine Doğruel’in ailesi, yakınları ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile vatandaşlar katıldı.  İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Doğruel’in cenazesi, şehitlikte toprağa verildi. 

Ahmet Doğruel’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

1ha

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