Kalp krizi geçiren polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı

Mardin'de görevli Kayserili polis memuru Ahmet Doğruel, evinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

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  • 15.10.2022 12:32
  • Güncelleme: 15.10.2022 12:32
Kalp krizi geçiren polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı

  Doğruel’in ‘Nasıl ölürsem öleyim beni şehitliğe defnedin’ şeklinde vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. 

Polis memuru Ahmet Doğruel, Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin Emniyeti emrinde görev yapıyordu. Dün evinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Müdahaleler, Doğruel’in kurtarılmasına yetmedi. Hayatını kaybeden Kayserili polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Hayattayken yakınlarına ‘Ben nasıl ölürsem öleyim, beni şehitliğe defnedin’ şeklinde vasiyette bulunduğu öğrenildi. Terörle mücadele ya da görevi başında hayatını kaybetmediği için şehit sayılmayan Doğruel’in vasiyeti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletildi. Soylu ise gereğinin yapılması talimatını verdi. 

Mardin Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Ahmet Doğruel’in naaşı, Kayseri’ye gönderildi. Doğruel’in ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilmesi bekleniyor. Resmi bir tören düzenlenmeyeceği, ancak naaşın Polis Şehitliği’ne mi yoksa yakınında bir yere mi defnedileceği henüz netlik kazanmadı.

1ha

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