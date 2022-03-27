Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti
Çorum'da görev yapan jandarma astsubay Mehmet Emre Koçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- 27.03.2022 20:24
- Güncelleme: 28.03.2022 09:10
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Çorum’da görev yapan jandarma astsubay Mehmet Emre Koçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kayserili astsubay Mehmet Emre Koçer, görevini yaptığı Çorum’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Koçer’in aci haberi, memleketi Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan ailesine yetkililerce verildi.
Koçer’in cenazesi memleketi Develi’de toprağa verileceği öğrenildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN