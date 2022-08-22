Kalp hastası Zeynep teyze, 2 gündür kayıp

Kayseri’de kalp hastası olan 62 yaşındaki Zeynep Şenaltun’dan 2 gündür haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettikleri yaşlı kadının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Kayseri’de yaşayan 62 yaşındaki Zeynep Şenaltun, Gesi Turan Mahallesi’ndeki yakınlarına gitmek üzere 2 gün önce evinden ayrıldı. Oğluna ’ben köye gidiyorum’ diye mesaj atan Şenaltun, bir daha geri dönmedi. Şenaltun’un ailesi de yaşlı kadının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, yetkililerden bulunması için yardım istedi.