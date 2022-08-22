Kalp hastası Zeynep teyze, 2 gündür kayıp
Kayseri'de kalp hastası olan 62 yaşındaki Zeynep Şenaltun'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettikleri yaşlı kadının bulunması için yetkililerden yardım istedi.
- 22.08.2022 13:20
- Güncelleme: 22.08.2022 17:22
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Kayseri’de kalp hastası olan 62 yaşındaki Zeynep Şenaltun’dan 2 gündür haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettikleri yaşlı kadının bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Kayseri’de yaşayan 62 yaşındaki Zeynep Şenaltun, Gesi Turan Mahallesi’ndeki yakınlarına gitmek üzere 2 gün önce evinden ayrıldı. Oğluna ’ben köye gidiyorum’ diye mesaj atan Şenaltun, bir daha geri dönmedi. Şenaltun’un ailesi de yaşlı kadının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, yetkililerden bulunması için yardım istedi.
İHA
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