Kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi konak ziyaretçilerini bekliyor

Kayseri'de kalem işi tavan ve duvar süslemeleriyle dikkat çeken ve geçmişi 1420'li yıllara dayanan Güpgüpoğlu Konağı, tarih severleri bekliyor.

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  • 22.08.2022 17:41
  • Güncelleme: 22.08.2022 17:41
Kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi konak ziyaretçilerini bekliyor

Şu an etnografya müzesi olarak teşrif edilen konakta, bal mumu heykellerle o dönem insanların günlük yaşantıları ve tarihi objeler sergileniyor. 

Müze Müdürü Gökhan Yıldız, Kale Surları içinde yer alan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi hakkında bilgi verdi. Konağın Güpgüpoğlu ailesine ait olduğunu ve ismini de buradan aldığını belirten Yıldız, “Kayserimizin en erken Türk İslam Dönemi konağımızdır. Aynı zamanda bu konak 1995 yılından itibaren Kayserimize Etnografya Müzesi olarak hizmet etmektedir. Haremlik ve selamlık olarak tabir edebileceğimiz bir konaktır. Araştırmacılar, geçmişinin 1420’li yıllara kadar uzandığını ortaya koymuşlardır. Bu yapı, o dönemki bir ailenin yaşantısına dair önemli izler de verir. İçerisinde hayvan barınma alanlarından, hamam yapısına hem açık hem kapalı misafir ağırlama alanları vardır. Kalem işi süslemelerle son derece güzel bir kültür varlığıdır” dedi. 

Konağın neden vatandaşlar tarafından pek bilinmediğine de değinen Yıldız, Kale surlarının da buna etki ettiğini dile getirdi. Müze Müdürü Yıldız, “Konak, şehrimizde ne yazık ki çok bilinen bir yapı değil. Maalesef tanıtım yönünden bizim de eksikliğimiz var. Aslında şehir merkezinde, Bankalar Caddesi’ne, Cumhuriyet Meydanı’na yani şehrin önemli noktalarına çok yakınız. Kale surlarının da gizlediği bir yapı olması nedeniyle çok bilinirlik sağlayamadık. Ama son zamanlarda tanıtım faaliyetlerimizin artması ve sizlerin de yardımıyla buraya yoğun bir ilgi oluşmaya başladı” şeklinde konuştu. 

Hem Kayserili vatandaşları hem de şehir dışından gelen ziyaretçileri Güpgüpoğlu Konağına davet eden Müdür Yıldız, “Tüm hemşerilerimizin, şehrimize gelen misafirlerimizin ve değerli ziyaretçilerimizin, şehrimizin en önemli Türk İslam Dönemi’ne ait Güpgüpoğlu Konağı’na teşrif etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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