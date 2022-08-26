Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri Kayserililerle buluşmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ve bu yıl Temmuz ayında başlayan 'Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri' söyleşi ve konserlerle Kayserililerle buluşmaya devam ediyor.

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  • 26.08.2022 12:23
  • Güncelleme: 26.08.2022 17:46
Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri Kayserililerle buluşmaya devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ve bu yıl Temmuz ayında başlayan ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ söyleşi ve konserlerle Kayserililerle buluşmaya devam ediyor.

Kadim kent Kayseri’yi altyapı ve üstyapısı ile konforlu bir şehir haline getirmenin yanı sıra turizm, eğitim ve kültür sanat merkezi haline getirmek için de gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte çeşitli etkinliklere imza atılıyor. Bu çerçevede, tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu adres olan Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen, Temmuz ayında başlayan ve vatandaşların beğenisini toplayan ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ söyleşi ve konserlerle gerçekleşecek renkli bir hafta sonuna daha Kayserilileri bekliyor. Her cuma, cumartesi ve pazar günleri zengin içerikleri ile vatandaşlarla buluşan ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde 26 Ağustos 2022 Cuma saat 20.00’de yazar Hacı Sarı söyleşi gerçekleştirecek. Etkinliklerde 27 Ağustos 2022 Cumartesi saat 20.30’da sanatçı Gizem Ergün ve 28 Ağustos Pazar saat 20.30’da ise müzisyen Murat Balıkan sevilen parçalar seslendirecekleri konserler ile sahne alacak.

Yediden yetmişe tüm vatandaşlara hitap eden, her cuma, cumartesi ve pazar günleri 18.00-22.30 saatleri arasında düzenlenen ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ hafta sonlarında Kayserililere keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

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İHA

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