Kahraman bina görevlisi hırsızı yakaladı

Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Meltem Apartmanında meydana gelen olayda iddiaya göre hırsızlık için binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, bina görevlisinin dikkati ile bina girişinde yakalandı. Kaçmak isteyen hırsızı engelleyen bina görevlisi, şüpheli hırsızı olay yerine çağırdığı polise etti. Uzun süre binaya gelen polislere dil döken şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.