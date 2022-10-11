Kahraman bina görevlisi hırsızı yakaladı
Kocasinan ilçesinde bir apartmana hırsızlık için girdiği iddia edilen şüpheli, bina görevlisinin dikkati ile yakalandı. Hırsızlık şüphelisi olay yerine çağırılan polis ekiplerine teslim edildi.
- 11.10.2022 09:17
- Güncelleme: 11.10.2022 09:17
Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Meltem Apartmanında meydana gelen olayda iddiaya göre hırsızlık için binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, bina görevlisinin dikkati ile bina girişinde yakalandı. Kaçmak isteyen hırsızı engelleyen bina görevlisi, şüpheli hırsızı olay yerine çağırdığı polise etti. Uzun süre binaya gelen polislere dil döken şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
1ha
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