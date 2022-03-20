KAEÜ Rektörü, MÜSİAD 'Dost Meclisi' toplantısına katıldı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz ve yönetim kurulu üyeleri ile 'Dost Meclisi' toplantısına katıldı.

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  • 20.03.2022 09:51
  • Güncelleme: 20.03.2022 09:51
KAEÜ Rektörü, MÜSİAD 'Dost Meclisi' toplantısına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz ve yönetim kurulu üyeleri ile ’Dost Meclisi’ toplantısına katıldı.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz ve Rektör Vatan Karakaya, üniversite - sanayi işbirliğinin bütün üretim alanlarına yaygınlaştırılması ve ortak çalışmalar yapılabilecek alanlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ahi Evran Üniversitesi’nin pilot üniversite olarak yürüttüğü ’Termal Seralarda Kümelenme Projesi’nin de konuşulduğu ziyarette, üretimde kalite ve beraberinde katma değeri yüksek projeler üretme konusunda istişare yapıldı. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Karakaya, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde daha güçlü bir ülke olma hedefinde üniversite-sanayi iş birliği önemli bir temel taşı olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ve büyümesi için üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Üniversite olarak bizler de çalışmalarımızla başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayreti gösteriyoruz" dedi.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz ise, "Türkiye’nin 86 noktasında, dünyada 74 farklı ülkesinde toplamda 201 noktada hizmet vermekteyiz. Ülkemizin maddi ve manevi gelişimine destek olmak için üyelerimizle durmadan çalışıyoruz. Ahi Evran Üniversitesi’nin özellikle tarımsal Ar-Ge çalışmalarında başta seracılık olmak üzere dikkatle takip ediyor ve takdir ediyoruz. Dernek olarak bu Ar-Ge bilgi birikiminin ticaretle harmanlanarak şehrimiz ekonomisine katma değer sağlamasına çalışacağız. Şehrimiz Türkiye’de sayılı tahıl ambarlarındandır. Ürettiğimiz bütün bitkilerin bölgemize uygun iklim şartlarında ve toprağımıza uygunluğu çok önemlidir" diye konuştu.

Toplantıda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından yürütülen ’Toprak ve İklim Şartlarına Uygun Meyve Ağaç Cinsleri Projesi’nin de desteklenmesinin bölge için önemli bir kaynak olacağı belirtildi.

İHA

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