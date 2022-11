KAEÜ Öğretim Üyesi Uluslararası girişim zirvesine katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi uluslararası girişim zirvesine katıldı.

Öğretim üyesi Take off İstanbul 2022 uluslararası girişim zirvesine katılarak Ahi Evran Üniversitesinin adından söz ettirdi. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali içinde düzenlenen Take off İstanbul 2022 uluslararası girişim zirvesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. KAEÜ Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şefik Tekle’de projesi ve girişimi ile 944 başvuru arasından ilk 75 girişim arasına girerek üniversiteyi ve Kırşehir’i temsil etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Take Off İstanbul, 62 ülkeden 75 girişimciyi; 35 mentor, 29 yatırımcı ve 23 kurumu bir araya getirdi. Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Take Off İstanbul’da Dr. Öğr. Üyesi Şefik Tekle balık atıklarından jelatin, protein tozu ve biyoaktif peptit üretimi projesiyle ilgi odağı oldu.

Proje hakkında ulusal ve uluslararası paydaşlara bilgi veren Tekle, yurt dışında üretimi yapılan ancak ülkemizde üretimi olmadığı için ekonomik kayıpların yaşandığı ilgili ürünlerin ülkemizde de üretimi için yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi.