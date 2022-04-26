KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'Gençlerle AB Buluşmaları' adlı etkinliğe katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Gençlerle AB Buluşmaları’ adlı etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak bilgi paylaşımında bulundu. Çevrimiçi yapılan toplantının moderatörlüğünü ise Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Burak Güneş yaptı. Toplantıda öğrencilere ve öğretim elemanlarına AB fırsatları hakkında bilgi sunumu yapıldı. Programda konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya bilgilendirme konuşması yaparak uluslararası ilişkilerin dinamik yapısına değindi. Rektör Karakaya, uluslararasılaşmanın önemine değindiği konuşmasında, ’pergel’ metaforuna atıf yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı ise Türkiye’nin AB sürecini çok boyutlu anlattığı çevrim içi görüşmede ’Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinin tarihi ve mevcut durumu hakkında bilgiler verdi.’ Kaymakcı, "AB Üyeliği gerçekleştiği zaman, en değerli en anlamlı ufuk açıcı bir üyelik olacak” dedi.

Program Prof. Çetin’in ’uluslararası ilişkilerin dinamik yapısına değinmiş ve hızla dönüşen dünyayı anlamanın önemine’ ilişkin bilgilendirmesi sonrası öğretim görevlileri ve Profesörlerin bilgilendirmesi ve soru cevap bölümünün ardından son buldu.