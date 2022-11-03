KAEÜ'de yabancı öğrenci istihdamı için görüşmeler başladı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yabancı öğrencilerin istihdamı için görüşmeler başladı.
- 03.11.2022 09:48
- Güncelleme: 03.11.2022 09:48
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yabancı öğrencilerin istihdamı için görüşmeler başladı.
Üniversite yönetimi, yabancı uyruklu öğrencilerin istihdamı için Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Kırşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile görüşme yaptı. Yapılan görüşme sonrası Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin alanlarında gelişmeleri ve tecrübe kazanmaları adına kentte istihdam edilmelerinin önemli olduğu belirtildi.
İHA
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