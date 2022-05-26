KAEÜ 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) “4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nda stant açtı.

ATO Congresium’da yapılan fuara Üniversiteyi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı. KAEÜ, verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak ve teknolojik ürünlerin kitlelere sergilenmesi, ulaştırılması ve verimliliğin hat safhaya çıkarılması amacıyla üretilen ürünlerin sergilendiği “Gelecek İçin Teknolojiler” temasıyla gerçekleştirilen fuarda yer aldı. Pilot üniversite proje ürünlerinden Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM), Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi (GETAM) ve Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyonu Merkezi (SAUTER) başlıklı üç pilot sağlık projesinin yanı sıra Ar-Ge serada ürettiği ürünlerin özelliklerini, yetişme şartlarını ve topraksız tarımın niteliklerini fuarı ziyarete gelen bilim severlerle paylaşıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, AYDEP, BKYS, TAUM ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği birimleri temsilcileri de yaptıkları çalışmaları fuarda anlattı. Fuarda, Ahilikle ilgili sempozyumlarda sunulan ve kitap haline getirilen dönemsel seri kitaplar fuara katılan kitapseverlere hediye edildi.