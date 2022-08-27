Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor

Kayseri Kadir Has stadının adı değişiyor. Stadın yeni ismi RHG Enertürk Enerji stadı olacak.

PAYLAŞ
  • 27.08.2022 09:22
  • Güncelleme: 27.08.2022 09:41
Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Kadir Has stadının adı değişiyor. Stadın yeni ismi RHG Enertürk Enerji stadı olacak.

8 Mart 2009’da kapılarını açan Kayseri Kadir Has stadının ismi değişiyor. 13 yıldır Kadir Has ismini taşıyan stadın yeni adı RHG Enertürk Enerji Stadı olacak. Erciyes Anadolu Holding bünyesinde kurulan RHG Enertürk Enerji araç şarj istasyonu, 32 bin 864 kapasiteli stadın isim sponsoru olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Anadolu Holding ve Kayserispor arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde lansman gerçekleştirileceği ve stadın ismi 3 yıllığına RHG Enertürk Enerji Stadı olarak anılacağı öğrenildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıs ekiplerden kaçamadı

Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıs ekiplerden kaçamadı

Ev faresi kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Ev faresi kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Gökyüzüne en yakın festival Erciyes Motofest başladı

Gökyüzüne en yakın festival Erciyes Motofest başladı

Başkan Büyükkılıç: 'Aspir yağında ilk sırada olacağız'

Başkan Büyükkılıç: 'Aspir yağında ilk sırada olacağız'

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi

Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor

Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

6
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suç makinesi yakalandı

Suç makinesi yakalandı

Talas'ta kış hazırlıkları son gününde de dolu dolu geçti

Talas'ta kış hazırlıkları son gününde de dolu dolu geçti

DAHA FAZLA
Melikgazi Mahalle buluşmalarında genç yaşlı bir arada eğlendi

Melikgazi Mahalle buluşmalarında genç yaşlı bir arada eğlendi

Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

KAYSO Meclis Başkanı Özkaya yamaç paraşütü ile uçtu

KAYSO Meclis Başkanı Özkaya yamaç paraşütü ile uçtu

Büyükşehir zabıtasından şehir içi toplu taşım araçlarına denetim

Büyükşehir zabıtasından şehir içi toplu taşım araçlarına denetim

Vali Çiçek'ten maça çağrı

Vali Çiçek'ten maça çağrı