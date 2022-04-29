Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

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  • 29.04.2022 11:42
  • Güncelleme: 29.04.2022 14:14
Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bolu’da düzenlenen Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 27-28 Nisan 2022 tarihleri arasında Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonunda düzenlendi. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu, bireyselde Mehmet Eren Kökoğlu, Türkiye 1.’si ve Hüsnü Aktaş Türkiye 4.’sü Oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonası’ndan şampiyonluklarla dönen sporcuları ve antrenörleri Mehmet Bilgin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu

Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu

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