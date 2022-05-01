Kadir Gecesi'nde kaçak ev yıkımına tepki

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Nuran Söyler'in 3 yıl önce başlattığı ev inşaatı, kaçak olduğu gerekçesiyle Kadir Gecesi'nde belediye ekiplerince yıkıldı. 8 yıldır birikim yaptığını ifade eden Söyler, yetkililerden zararının karşılanmasını istedi.

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  • 01.05.2022 12:40
  • Güncelleme: 01.05.2022 13:22
Kadir Gecesi'nde kaçak ev yıkımına tepki
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Nuran Söyler’in 3 yıl önce başlattığı ev inşaatı, kaçak olduğu gerekçesiyle Kadir Gecesi’nde belediye ekiplerince yıkıldı. 8 yıldır birikim yaptığını ifade eden Söyler, yetkililerden zararının karşılanmasını istedi.

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Buğdaylı Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Nuran Söyler, Taşlıyazı Sokak’ta 3 yıl önce ev yapımına başladı. Ev inşaatının son aşamaya geldiğini belirten Söyler’e belediye tarafından kaçak yapı sebebiyle 22 bin 564 TL ceza uygulandı. Nuran Söyler ise borcunu ödeyememesinden dolayı belediye ekiplerince evinin yıkıldığını iddia etti. Söyler, "3 sene önce evimizi yapmıştım. Borç harç 8 sene birikim yapmıştım evimi yaptırmak için. Kadir Gecesi’nde geldiler, evimi yıktılar, 1 saat sürmedi. Bana ceza gelmişti 23 bin TL, ödeyemedim. Yıktılar evimi. 3 tane küçük çocuğum var, hamileyken bile işe gittim, biriktirdim bu paraları. Hepsinin borcu duruyor daha, yetkililerimizden zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Nuran Söyler’in babası Cuma Şişik ise, "Haber vermeden Kadir Gecesi yıktılar. Kocası cezaevindeydi. Cezayı yatıramadılar diye yıktılar. Pandemiden dolayı çalışıp cezayı ödeyemediler. Belediyeden evi tekrar yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Borç yüzünden evin yıkılmasının yanlış olduğunu söyleyen mahalle sakinleri ise, "3 sene oldu bu ev yapılalı. Kadir Gecesi gel, bir savunanı yok, iki kepçe geldi parçaladı. Ağladık, konuştuk ama bir işe yaramadı. Borcunu ödememiş. Hepimize gelseydi yüksüğümü verirdim. Allah için verirdim, onun da çocuğu var, burada yaşıyor" dediler.

Nuran Söyler ve üç kızı evsiz kalırken, Kocasinan Belediyesi ise kendi hakkını savunduğunu iddia ediyor.

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İHA

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